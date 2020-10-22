НБУ: приостановление выполнения обязательств перед МВФ может ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания

Национальный банк Украины отмечает важность продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, что сотрудничество с МВФ является базовой предпосылкой для полноценного финансирования дефицита государственного бюджета. Другой важный пункт - получение связанного с программой финансирования от международных партнеров. Эта поддержка необходима для быстрого восстановления украинской экономики.

"Вместе с тем, значительные отсрочки или приостановление исполнения обязательств перед МВФ может не только замедлить экономическое восстановление, но и существенно ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания", - отмечают в НБУ.

Сотрудничество с МВФ позволит в дальнейшем выполнять внешние обязательства Украины и увеличить международные резервы до $ 29-30 млрд в последующие годы.

Напомним, в сентябре заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб отмечал, что Украина уже потеряла возможность получить от МВФ два транша до конца 2020 года, поэтому надо постараться получить хотя бы один по новой программе stand-by.

21 августа постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о намерении продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by. Вместе с тем, по его словам, дата следующего визита новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и НБУ в выполнении требований фонда, еще не определена.

Отметим, что Нацбанк снизил прогноз инфляции на 2020 год до 4,1%, а на 2021 - увеличил до 6,5%.