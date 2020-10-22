Сталевары Ирана увеличили выпуск продукции на 9,16%

Сталелитейные компании страны произвели в общей сложности 25,39 млн. тонн полуфабрикатов и готовой продукции из стали в течение первой половины текущего 1399 финансового года (20 марта - 21 сентября), что на 9,16% больше, чем в предыдущем году.



Согласно последнему отчету Иранской ассоциации производителей стали полуфабрикаты составили 14,39 млн. тонн от общего объема производства, что на 10% больше, чем в прошлом году.



Производство заготовок и блюмов составило 8,67 млн. ??тонн продукции, а производство слябов - 5,7 млн. ??тонн, что на 13% и 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

