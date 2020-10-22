НБУ снизил прогноз инфляции на 2020 год до 4,1%, а на 2021 - увеличил до 6,5%

Предыдущий прогноз на 2020 год был 4,7%, а на 2021 - 5,5%.

НБУ снизил прогноз инфляции на 2020 год до 4,1%, а на 2021 - увеличил до 6,5%
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк пересмотрел прогноз инфляции на 2020 год в сторону уменьшения - до 4,1%.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Ускорение роста цен в конце года будет определяться прежде всего дальнейшим восстановлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также удорожанием энергоносителей. Низкая база сравнения прошлого года также будет иметь заметный статистический эффект для расчета темпов годовой инфляции", - говорится в сообщении .

В Нацбанке прогнозируют, что в 2021 году рост потребительских цен ускорится до 6,5% - под влиянием оживления экономики, эффекта от нынешнего ослабления гривны, а также повышения минимальной зарплаты, что будет способствовать внутреннему спросу. Впрочем, считают в НБУ, выход за верхнюю границу целевого диапазона будет временным.

НБУ также допускает кратковременное отклонение инфляции от цели, чтобы экономика быстрее вернулась на путь устойчивого роста. В то же время Нацбанк применит монетарный инструментарий для возвращения инфляции в 2022 году в целевой диапазон.

Предыдущий прогноз по инфляции на 2020 год был 4,7%, а на 2021 - 5,5%.

Прогноз ВВП на текущий год остается неизменным. Отмечается, что основным драйвером роста ВВП на уровне 4% в 2021-2022 годах будет оставаться частное потребление. Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и восстановление внешнего спроса. Важной предпосылкой такого сценария является отсутствие в будущем жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире.

Напомним, НБУ в третий раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 6%. Отмечалось, что сохранение мягкой монетарной политики направлено на поддержку экономического восстановления и достижения цели по инфляции. В сентябре инфляция оставалась ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п.п.

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