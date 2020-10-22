Запуск Дія City позволит увеличить объем IT-рынка в Украине с $6 до $12 млрд до 2025 году

Проект предлагает новую правовую модель для IT- компаний.

Запуск Дія City позволит увеличить объем IT-рынка в Украине с $6 до $12 млрд до 2025 году
Фото: Tyler Franta/Unsplash

Благодаря запуску Министерством цифровой трансформации проекта Дія City объем рынка IT в Украине может вырасти вдвое - с 6 до 12 млрд долларов до 2025 года, а количество рабочих мест в индустрии достигнет 450 тысяч.

Об этом говорится материале "Цензор.нет".

“Министерство цифровой трансформации воплотило в Дія City систему, которая поможет создать в Украине Кремниевую долину и гордиться национальным IT-продуктом. По прогнозам специалистов, объем рынка IT в Украине вырастет с 6 миллиардов долларов до 12 миллиардов долларов в 2025 году, за пять лет количество рабочих мест в отрасли увеличится до 450 000”, - говорится в статье.

Дія City - проект Минцифры, который предлагает новую правовую модель для IT- компаний в Украине. Для резидентов будет действовать особая система налогообложения, смогут применяться элементы английского права, европейская модель защиты интеллектуальных прав и другие особенности.

Александр Борняков, заместитель Министра цифровой трансформации и руководитель проекта, отмечает, что Дія City призвана создать комфортные условия для работы IT-компаний и возможности самореализации для профильных специалистов в Украине.

“Именно поэтому мы работаем над Дія City, которая позволит специалистам работать в компаниях-мечты, не выезжая из страны. Хочешь работать в известной технологической компании? Так делай это в Украине. Мы создаем условия, при которых и эти компании смогут быть успешно представленными в нашей стране”, - приводит автор слова замминистра.

При этом резидентство не станет обязательным, такой выбор останется за каждой компанией. Прежние правила работы отрасли при этом останутся без изменений для тех, кто не захочет присоединяться к проекту. Однако для будущих резидентов Дія City сможет облегчить задачи капитализации бизнеса, обеспечить поддержку на государственном уровне и облегчить другие аспекты работы.

Проект уже поддержал президент Владимир Зеленский, выразив свою политическую волю к его реализации. Теперь законопроекты, регламентирующие работу Дія City, должен поддержать парламент.

Резидентство в Дія City при этом не будет обязательным, для остальных компаний продолжат действовать нынешние условия работы. Выбор о резидентстве остается за каждой отдельно взятой компанией.

По словам Александра Борнякова, говорить о сроках введения законодательных изменений пока сложно, однако он рассчитывает на запуск Дія City еще до нового года.

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