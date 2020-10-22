Интерпайп вышел на таиландский рынок ж/д колес

Украинская трубно-колесная компания "Интерпайп" осуществила первую поставку пассажирских железнодорожных колес для скоростного наземного метро в Бангкоке (Таиланд).



Как отмечается на странице компании в соцсети Facebook , ранее местные ж/д операторы традиционно сотрудничали с японскими поставщиками. Техническая делегация тайского клиента провела аудит "Интерпайп НТЗ" больше года назад.



"Заказ достаточно сложен как в производстве (особые требования к сверловке), так и логистически – продукция должна быть надежно упакована, чтобы выдержать агрессивную морскую среду повышенной влажности более месяца", - говорится в сообщении "Интерпайпа".



В компании рассчитывают, что положительный опыт первой поставки послужит хорошей рекомендацией для Государственных железных дорог Таиланда.



"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ , Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.



В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

