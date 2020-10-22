С помощью иностранного инвестора в Украине заработал единственный золотой рудник

С помощью иностранного инвестора в Украине заработал единственный золотой рудник

После 15 лет простоя возобновило работу единственное в Украине золотодобывающее предприятие – Мужиевский золоторудник. Его запасы и мощности позволяют добывать руду и производить не только золото, но и цинк.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации, глава которой Алексей Петров принял участие в запуске предприятия.

На месторождении работает обогатительная фабрика компании Avellana Gold. Общая производственная мощность на Мужиевском месторождении после запуска всех составляющих проекта составит 500 тыс. т руды в год.

"Мы поддержали иностранного инвестора и запуск проекта по добыче золота и полиметаллов, находящихся на территории Мужиевского месторождения. Последний раз предприятие запускали в 2005 году, оно обанкротилось, поэтому никаких производственных процессов здесь не было», – отметил А.Петров.

На предприятии сначала будут перерабатывать руды, которые остались от добычи золота в предыдущие годы работы. Они до сих пор хранятся на территории фабрики.

"Металла из нашей продукции будет достаточно для производства 300 тыс. аккумуляторов в год, и это позволит перекрыть потребность страны в импорте цинка", – добавил Брайан Сэведж, генеральный директор Avellana Gold.

По словам Андрея Смолина, руководителя украинского представительства Avellana Gold, на фабрике работает более 30 человек. Предприятие ежегодно будет платить более 250 млн грн налогов.

Отметим, импорт цинка в Украину в 2019 году составил 22,9 тыс. т на 64,5 млн долл. В 2018 году этот показатель был на уровне 25,3 тыс. т на 80,1 млн долл.

Avellana Gold начала работу в Украине в 2016 году. Компания приобрела предприятия "Карпатская рудная компания" и "Западная геологоразведочная компания", имеющие специальные разрешения на добычу и разведку полиметаллических руд в Западной Украине (Мужиевское, Береговское и Квасовское месторождения). Компания уже возобновила реализацию проекта разработки Мужиевского месторождения. Общий объем инвестиций – более 150 млн долл.

По состоянию на 2017 год разведанные запасы Мужиевского месторождения оценивались в 55 т золота, 1 млн т цинка и свинца.

МинПром по материалам ГМК Центр

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникамУкртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникам
В Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентовВ Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентов
В сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих рудВ сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих руд
Килийский судоремонтный завод получил рекордную прибыльКилийский судоремонтный завод получил рекордную прибыль
Нацбанк планирует создать объединенный кредитный союз. Зачем это нужноНацбанк планирует создать объединенный кредитный союз. Зачем это нужно
Блок рекламы


Похожие новости
BHP отказалась от расширения медного рудника в АвстралииBHP отказалась от расширения медного рудника в Австралии
За 9 месяцев выпуск ферросплавов в Украине упал на 23,1%За 9 месяцев выпуск ферросплавов в Украине упал на 23,1%
Китай поможет Гане в расширении добычи на бокситовом рудникеКитай поможет Гане в расширении добычи на бокситовом руднике
Вслед за бензином в Украине уверенно дорожает автогазВслед за бензином в Украине уверенно дорожает автогаз
Германская компания построит в Украине инновационную СЭСГерманская компания построит в Украине инновационную СЭС
Внедрение Дія City позволит IT-компаниям не бояться держать IP в Украине, - советник министраВнедрение Дія City позволит IT-компаниям не бояться держать IP в Украине, - советник министра
Датская компания построит в Украине мебельный завод за 11 млн евроДатская компания построит в Украине мебельный завод за 11 млн евро
Швейцарцы купят 40% ванадия на уникальном австралийском рудникеШвейцарцы купят 40% ванадия на уникальном австралийском руднике
В Украине падает потребление металлопрокатаВ Украине падает потребление металлопроката
Вслед за автогазом в Украине начал дорожать и бензинВслед за автогазом в Украине начал дорожать и бензин
Последние новости
Подгружаем последние новости