Нацбанк в третий раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 6%

В сентябре инфляция оставалась ниже целевого диапазона.

?Нацбанк в третий раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 6%
Фото: пресс-служба НБУ

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений - на уровне 6% годовых.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечают, что сохранение мягкой монетарной политики направлено на поддержку экономического восстановления и достижения цели по инфляции. В сентябре инфляция оставалась ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п.п.

Вследствие увеличения предложения продуктов питания темпы роста потребительских цен замедлились до 2,3% в годовом измерении. Этот фактор нейтрализовал обратное давление на цены со стороны других факторов: ослабление гривны, подорожание энергоносителей, восстановление экономической активности и потребительского спроса.

"Впрочем, такой баланс разнонаправленных факторов является временным. По предварительным данным онлайн-мониторинга цен Национальным банком, в октябре инфляция несколько ускорилась. Несмотря на незначительный эффект отражения девальвации в ценах, инфляционные ожидания бизнеса и населения продолжили ухудшаться. В то же время индекс потребительских настроений улучшился", - отметили в Нацбанке.

Напомним, в 2019 году НБУ пять раз снижал учетную ставку, а в 2020-м - еще четыре. С 11 июня она была на самом низком в истории Украины уровне - 6%.

Для сравнения: в начале 2019 года ставка была 18%, в начале 2020 - 13,5%.

Учетная ставка НБУ - это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникамУкртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникам
В Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентовВ Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентов
В сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих рудВ сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих руд
Килийский судоремонтный завод получил рекордную прибыльКилийский судоремонтный завод получил рекордную прибыль
Нацбанк планирует создать объединенный кредитный союз. Зачем это нужноНацбанк планирует создать объединенный кредитный союз. Зачем это нужно
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк уже не влияет на судебные процессы по Приватбанку — РожковаНацбанк уже не влияет на судебные процессы по Приватбанку — Рожкова
Glencore делает ставку на медь, никель и кобальтGlencore делает ставку на медь, никель и кобальт
Нацбанк планирует создать объединенный кредитный союз. Зачем это нужноНацбанк планирует создать объединенный кредитный союз. Зачем это нужно
Нацбанк анонсировал гарантирование вкладов в кредитных союзахНацбанк анонсировал гарантирование вкладов в кредитных союзах
Нацбанк продал более 40 тонн выведенных из оборота монетНацбанк продал более 40 тонн выведенных из оборота монет
Нардеп Приходько подал иск к Нацбанку на 7 млн гривенНардеп Приходько подал иск к Нацбанку на 7 млн гривен
Нацбанк создал Департамент надзора за рынком небанковских финуслугНацбанк создал Департамент надзора за рынком небанковских финуслуг
Нацбанк вводит в обращение памятную монету "Амет-Хан Султан"Нацбанк вводит в обращение памятную монету "Амет-Хан Султан"
Грузоперевозки по Днепру падают шестой месяц подрядГрузоперевозки по Днепру падают шестой месяц подряд
Квоты на поставку Украиной арматуры и труб в ЕС исчерпаны почти на 100%Квоты на поставку Украиной арматуры и труб в ЕС исчерпаны почти на 100%
Последние новости
Подгружаем последние новости