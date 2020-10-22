?Нацбанк в третий раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 6%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений - на уровне 6% годовых.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечают, что сохранение мягкой монетарной политики направлено на поддержку экономического восстановления и достижения цели по инфляции. В сентябре инфляция оставалась ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п.п.

Вследствие увеличения предложения продуктов питания темпы роста потребительских цен замедлились до 2,3% в годовом измерении. Этот фактор нейтрализовал обратное давление на цены со стороны других факторов: ослабление гривны, подорожание энергоносителей, восстановление экономической активности и потребительского спроса.

"Впрочем, такой баланс разнонаправленных факторов является временным. По предварительным данным онлайн-мониторинга цен Национальным банком, в октябре инфляция несколько ускорилась. Несмотря на незначительный эффект отражения девальвации в ценах, инфляционные ожидания бизнеса и населения продолжили ухудшаться. В то же время индекс потребительских настроений улучшился", - отметили в Нацбанке.

Напомним, в 2019 году НБУ пять раз снижал учетную ставку, а в 2020-м - еще четыре. С 11 июня она была на самом низком в истории Украины уровне - 6%.

Для сравнения: в начале 2019 года ставка была 18%, в начале 2020 - 13,5%.

Учетная ставка НБУ - это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.