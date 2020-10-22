Ferrexpo задумалась о поставке окатышей в Китай контейнерными поездами

Компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, рассматривает возможность поставок железорудного сырья в Китай контейнерными поездами. Об этом в комментарии Uaprom.info сообщил менеджер по логистике Ferrexpo Виталий Олейник.



"Это для нас интересно, потому что это диверсификация поставок. Должны быть разные направления: и западные переходы, и морские порты. Если до сих пор ничего не грузилось контейнерами в Китай, почему бы и нет", - сообщил представитель компании.



При этом тариф на доставку грузов по железной дороге должен быть экономически выгодным и не превышать стоимости доставки товаров морем, отмечает В.Олейник. Сейчас контейнерные ж/д перевозки в среднем дороже в 1,5 раза.



"Новое руководство Лиски (станция Киев-Лиски, которая принимает контейнерные поезда из КНР – ред.) заявляет, что сегодня они уже выходят на тот уровень (грузопотока – ред.), что если они смогут конкурировать по цене, то, естественно, доставка в Китай будет интересна и в контейнерах", - говорит В.Олейник.



Ferrexpo рассматривает контейнерные поезда только как дополнительную возможность доставки небольших партий ЖРС. Один состав из 40 контейнеров может перевозить порядка 3 тыс т окатышей, в то время как Ferrexpo ежемесячно отгружает по 0,5-1 млн т продукции.



"Мы не можем отгрузить в контейнерах полмиллиона тонн в месяц просто физически. Не хватит ни контейнерных поездов, ни платформ. Но как один из вариантов поставок будем рассматривать. Если это будет конкурентно по цене, то сколько будет контейнеров, столько и будем грузить", - говорит В.Олейник.



В январе-сентябре 2020 года Ferrexpo выпустила 8,1 млн т окатышей. Отгрузки в направлении портов за девять месяцев составили 6,96 млн т, в направлении стран ЕС – 1,7 млн т.



Отметим, пока что контейнерные ж/д перевозки из Украины в Китай не пользуются популярностью у компаний-экспортеров. По словам Евгения Балашова, руководителя предприятия EU Trans, которое организует перевозку грузов контейнерными поездами из Китая в Украину, составы с территории нашей страны уходят порожними и загружаются товарами только в РоSSии.



