Экс-заместителю главы правления Банка "Финансы и Кредит" сообщили подозрение в растрате 2,5 млрд гривен

По версии следствия, он причастен к растрате средств банка.

Экс-заместителю главы правления АО "Банк "Финансы и Кредит" сообщили подозрение в растрате 2,5 млрд гривен.

По данным следствия, он причастен к растрате денежных средств банка, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Офшорная компания, связанная с бенефициарным владельцем банка, в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между украинским банком и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов США . Этими договорами украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах", - говорится в сообщении.

В 2015 году из-за невыполнения обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов украинского банка около 113 млн долларов США - тогда эквивалент 2,5 млрд грн.

Эти действия повлияли на ликвидность банка, что сказалось на его платежеспособности и способствовало началу ликвидации банка.

Напомним, что "Финансы и Кредит" был объявлен банкротом в 2015 году. Экс-депутат, совладелец горнорудной компании Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит" Константин Жеваго в 2018 году был объявлен в розыск в связи с подозрениями в растрате 2,5 млрд гривен банка.

В сентябре 2019 года Жеваго не пришел в ГБР на вручение подозрения, после чего бюро объявило его в нацрозыск.

Жеваго также обвиняют в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного кодекса), а именно - отсутствии в декларации наличия финансовых обязательств на сумму более 10 млн гривен в 2015 и 2016 годах, а также более 9 млн гривен в 2017 году.