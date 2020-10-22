В Китае решили не сильно щемить металлургов зимой

В Китае решили не сильно щемить металлургов зимой

Сезонные ограничения на производство чугуна и стали в Таншане и Ханьдане, двух крупнейших металлургических центрах в китайской провинции Хэбэй, будут намного слабее, чем прошлой зимой. Такой вывод сделали аналитики S&P Global Platts, проанализировав объявленные мероприятия.

Ограничения, направленные на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, вступили в силу в Китае с 1 октября 2020 г. В частности, в Таншане металлургические предприятия, не выполняющие нормативы по уменьшению выбросов, должны снизить мощности аглофабрик и доменных печей на 10-45%.

Тем не менее, по подсчетам Platts, в четвертом квартале 2020 г. сокращение объемов выплавки чугуна в Таншане должно составить всего 1,99 млн. т, а Ханьдане — 2,29 млн. т. Год назад металлургические комбинаты в этих двух городских округах должны были уменьшить производство соответственно на 13,97 млн. и 3,63 млн. т в течение четвертого квартала. Так что в этом году ограничения затрагивают вчетверо меньшие объемы.

Впрочем, как в прошлом, так и в текущем году металлургические компании не соблюдают эти лимиты. По данным Platts, по состоянию на 20 октября все меткомбинаты в Таншане и Ханьдане работали в обычном режиме.

В сентябре 2020 г. среднесуточное производство стали в Китае достигло нового рекордного значения — 3,085 млн. т. По оценкам Platts, октябрьский показатель не будет находиться значительно ниже.

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