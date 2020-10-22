Apple остается самым дорогим брендом в мире — Interbrand

Бренд Apple за прошедший год подорожал на 38%, почти до $323 млрд. Таким образом он остается наиболее дорогим в мире на протяжении восьми лет подряд. Об этом свидетельствует данные ежегодного исследования Interbrand Corp. за 2020 год.

Apple остается самым дорогим брендом в мире — Interbrand
Фото: investing.com

Топ-10 компаний

На вторую позицию с третьей вышел бренд Amazon, стоимость которого выросла на 60% (до $200,7 млрд.)

На третью строчку c четвертой поднялся Microsoft (рост на 53%, до $166 млрд).

При этом бренд Google вышел из топ-3, опустившись со второй на четвертую позицию (его стоимость сократилась на 1% — до $165,4 млрд).

Список остальных компаний в топ-10 не изменился, поменялись местами только компании на пятой и шестой позициях:

  • Samsung (рост на 2%, до $62,3 млрд)
  • Coca-Cola (падение на 10%, до $56,9 млрд)
  • Toyota (сокращение на 8%, до $51,6 млрд)
  • Mercedes-Benz (снижение на 3%, до $49,3 млрд)
  • McDonald's (уменьшение на 6%, до $42,8 млрд)
  • Disney (сокращение на 8%, до $40,8 млрд).

На первую десятку пришлась половина общей стоимости брендов топ-100.

Кто новенький

Новыми участниками рейтинга в этом году стали Instagram (19-е место, $26,1 млрд), YouTube (30-е место, $17,3 млрд) и Zoom (сотое место, $4,48 млрд).

Наиболее существенный подъем в рейтинге продемонстрировали Spotify (до 70-й позиции с 92-й в прошлом году, рост на 52% — до $8,4 млрд) и Netflix (до 41-й позиции с 65-й, повышение на 41% — до $12,67 млрд). При этом отмечается также, что Instagram ворвался в рейтинг сразу на очень высокую позицию.

В список вернулся бренд Tesla (40-я строчка, $12,8 млрд), который отсутствовал в нем последние два года.

Самая высокая стоимость бренда среди представителей финансовой отрасли у J.P. Morgan (22-я строчка, рост на 6% — до $20,22 млрд) и American Express (23-е место, снижение на 10% — до $19,5 млрд).

Кто покинул рейтинг

Последний представитель нефтегазовой отрасли Shell, который в прошлом году занимал 97-ю строчку, покинул рейтинг.

Совокупная стоимость брендов топ-100 оценивается сейчас в $2 трлн 336,491 млрд, что на 9% превышает показатель за 2019 год, отмечается в сообщении Interbrand.

Методика расчетов

Interbrand учитывает в своих расчетах финансовые результаты компаний, влияние брендов на решения потребителей о покупках и способность компаний обеспечить доходы. Топ-100 самых дорогих брендов мира публикуется уже 21 год.

Всего порядка 30 компаний, которые были в первом рейтинге, есть в нем и сейчас, включая Disney, Nike и Gucci. При этом свыше 100 брендов покинули список за эти годы, в том числе Nokia и MTV. В десятке лидеров все эти годы по-прежнему остаются только Coca-Cola (SPB: KO) и Microsoft (SPB: MSFT).

В 2001 году при первой публикации рейтинга общая стоимость брендов из топ-100 составляла $988 млрд. То есть за это время показатель увеличился в 2,4 раза.

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