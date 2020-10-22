Украинцам могут вернуть переплату за электроэнергию

Нацкомиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена обязать операторов системы распределения вернуть потребителям суммы переплат за электроэнергию до 1 июня 2021 года. Об этом сообщают Українські Новини.

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Отмечается, что по состоянию на сентябрь 2020 года, исходя из жалоб потребителей, ОСР не выполнили в полной мере финансовые обязательства по договорам на поставку электроэнергии и о пользовании электрической энергией и рекомендации, которые были предоставлены НКРЭКУ.

В связи с этим НКРЭКУ намерена обязать операторов системы распределения до 1 января 2021 года согласовать с индивидуальными бытовыми потребителями разрешенную договорную мощность в соответствии с оформленными паспортами точек распределения. Операторы системы распределения будут обязаны вернуть потребителям переплаты.

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