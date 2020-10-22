Убыток Укрзализныци за полгода вырос почти до 9 миллиардов

«Укрзализныця» за первые шесть месяцев 2020 года получила 8,79 млрд грн чистого убытка. За аналогичный период 2019 года его чистая прибыль составила 1,07 млрд грн, сообщает пресс-служба УЗ, передает Liga.net.

Фото: pravda.com.ua

Почему сократились доходы

Согласно отчету предприятия, чистый доход компании за январь-июнь 2020 года составил 35,62 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы сократились на 19,42%.

«На результат значительно повлияло снижение доходов от грузовых и пассажирских перевозок по сравнению с первым полугодием 2019 года, на 15% и 57% соответственно», – говорят в Укрзализныце.

Чистый убыток от курсовых разниц – 3,4 млрд грн (за 6 месяцев-2019 – был «плюс» на 1,68 млрд грн).

На конец первого полугодия долгосрочная кредитная задолженность Укрзализныци составляла 19 млрд грн (на начало года – 18,15 млрд грн), а краткосрочная – 15,6 млрд грн (на начало года – 14,5 млрд грн).

При этом себестоимость реализованной продукции достигла 37,3 млрд грн (39,65 млрд грн в первом полугодии 2019 года).

Ранее сообщалось