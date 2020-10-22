ФГВФЛ планирует продать облигации ГИУ со стартовой ценой 323,6 миллиона

23 октября 2020 года состоится голландский аукцион по продаже ценных бумаг, которые являются активом Дельта Банка, сообщила пресс-служба Фонда.

ФГВФЛ планирует продать облигации ГИУ со стартовой ценой 323,6 миллиона
Фото: ukranews.com

Что известно о лоте

  • Эмитент облигаций — Государственное ипотечное учреждение.
  • Количество: облигаций серии «В3» — 536 шт., серии «С3» — 2700 шт.
  • Стартовая цена: 323,6 млн грн.
  • Торги состоятся на фондовой бирже ПФТС.
  • Начало аукциона в 11:00.

Облигации имеют обеспечение в виде государственной гарантии от 2013 года, выданной Кабинетом Министров Украины.

Кто и кому продает

Облигации выставлены на продажу торговцем ценными бумагами ООО «Ситаймс» (до 12.10.2020 — ООО «Капитал Таймс»).

Продажа будет осуществляться среди профессиональных игроков рынка, таких как банковские учреждения. Их перечень определен в п. 4.6.3 Проспекта эмиссии облигаций серий «Z2», «А3», «B3», «C3», «D3» Государственного ипотечного учреждения 2013 года.

Поступления от продажи активов направляются на расчеты с кредиторами банка.

Предыстория

Дельта Банк признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами «Дельта Банка» на начало 2015 года были Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

В Украине Николаю Лагуну принадлежали Дельта Банк, Омега Банк, Астра Банк и Кредитпромбанк, а также белорусский Дельта Банк. Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением Астра Банка, который был продан Фондом новому владельцу.

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