Коллекторов заставят вести себя вежливо. В Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде 21 октября зарегистрирован законопроект о защите должников (№4241), который предусматривает возможность применения санкций к коллекторам в случае несоблюдения ими требований этического поведения. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Фото: bank.gov.ua

Что предусматривает документ

Проект закона устанавливает четкие правила работы коллекторов, требования к этическому поведению с должниками, санкции за нарушения, надзор за коллекторской деятельностью.

Наиболее важные новации:

появится публичный реестр коллекторских компаний, который будет вести Нацбанк. Все коллекторские компании должны будут зарегистрироваться в нем;

надзор за коллекторами и их поведением в отношении потребителей будет осуществлять НБУ. Нацбанк будет контролировать соблюдение коллекторами законодательства, устанавливать дополнительные требования к взаимодействию с потребителями, защищать права потребителей, рассматривать обращения граждан. Также НБУ сможет накладывать штрафные санкции или исключать нарушителя из реестра;

банки и финансовые компании еще на этапе подписания кредитного договора должны будут предупреждать клиента о возможности привлечения коллектора в случае просрочки платежей. Кредитор также должен будет публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте;

коллекторы должны будут соблюдать требования этического поведения при взаимодействии с гражданами.

Законопроект устанавливает перечень разрешенных способов взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и вводит ограничения максимальной частоты такого взаимодействия. За нарушение предусмотрена ответственность от штрафов до исключения из реестра коллекторских компаний.

«Но самым главным является урегулирование деятельности коллекторских компаний на законодательном уровне. Ведь сегодня законодательство не определяет термины „коллектор“ или „коллекторская деятельность“ и не регулирует полномочия и правила поведения таких компаний. Поэтому случаются многочисленные нарушения прав потребителей финансовых услуг», — подчеркивают в Нацбанке.

Как часто украинцы жалуются на коллекторов

Национальный банк с 1 июля 2020 осуществляет надзор за небанковским финсектора. За июль-август регулятор получил 2408 жалоб граждан на небанковские финансовые компании, из них 12% (295 жалоб) касались защиты персональных данных.

Среди нарушений, на которые жаловались украинцы — использование коллекторами персональных данных без разрешения с целью взыскания проблемного долга.

Какие права будут у коллекторов

Согласно нынешнему варианту проекта документа коллекторы смогут контактировать с должниками не чаще 2 раз в день и только в период с 8 утра до 20 вечера. Кроме этого, представители коллекторских компаний обязаны будут вести себя этично.

Также коллекторы получат право фиксировать свое общение с должниками с помощью аудио-, фото- или видеотехники и хранить эти записи.

Какие ограничения установят для коллекторов

Как сообщил исполнительный директор Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины Сергей Никифоров, представители коллекторских компаний будут обязаны называть свои фамилию, имя и отчество.

Правда, по словам исполнительного директора Ассоциации, эта норма еще обсуждается. Возможно, коллекторы во время телефонных разговоров будут называть свой номер, по которому можно будет определить их данные.

Также коллекторам будет запрещено игнорировать вопросы о деталях долга предоставлять ложную информацию.

Кроме этого закон установит запрет на контакты с третьими лицами (например, соседями или знакомыми должников) и объявления персональных данных должников.