Объемы розничной торговли в сентябре уменьшились на 0,7% против августа

В течение сентября объем оборота розничной торговли по сравнению с августом 2020 года уменьшились на 0,7%, а по сравнению с сентябрем прошлого года увеличились на 11,6%. Такие данные представлены Госстатом Украины.

Фото: olteba.com

В январе — сентябре текущего года объемы оборота розничной торговли выросли на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объемы товарооборота

Лидерами по объемам товарооборота розничных предприятий в январе — сентябре 2020 года к январю — сентябрю 2019 года стали Киевская (116,6%), Черниговская (112,4%) и Волынская (112,3%) области.

Аутсайдерами оказались две области, которые не дотянули до 100%: Черновицкая (98,8%) и Закарпатская (93%).

Напомним

Данные приведены по всем регионам Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Оборот розничной торговли в 2019 году вырос на 10,5% по сравнению с предыдущим годом.