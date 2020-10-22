Фундаментальных тенденций к ослаблению курса гривны нет — Данилишин

Курс гривны к доллару обесценился на 0,2% за неделю, всего за текущий месяц — на 0,6% (по состоянию на 20 октября). Но фундаментальных тенденций к ослаблению курса гривны нет, отметил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в своем обзоре ситуации на финансовом рынке.

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Ситуация на межбанке сбалансированная

Ситуация на межбанковском валютном рынке остается сбалансированной, пишет Данилишин. Об этом свидетельствует то, что валютные интервенции НБУ для поддержки обменного курса гривны сократились до $1 млн за период с 12 по 16 октября.

По словам Данилишина, фундаментальные тенденции к ослаблению курса гривны отсутствуют.

МВФ обновил прогноз по курсу гривны

В октябрьском обзоре «Перспективы мировой экономики» МВФ обновил прогноз по курсу доллара к гривне на период до 2025 года. Прогноз для гривны улучшили по сравнению с предыдущим, июньским, прогнозом.

Согласно расчетам МВФ , среднегодовой курс доллара составит: