Фундаментальных тенденций к ослаблению курса гривны нет — Данилишин

Курс гривны к доллару обесценился на 0,2% за неделю, всего за текущий месяц — на 0,6% (по состоянию на 20 октября). Но фундаментальных тенденций к ослаблению курса гривны нет, отметил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в своем обзоре ситуации на финансовом рынке.

Фундаментальных тенденций к ослаблению курса гривны нет — Данилишин
Фото: thepage.ua

Ситуация на межбанке сбалансированная

Ситуация на межбанковском валютном рынке остается сбалансированной, пишет Данилишин. Об этом свидетельствует то, что валютные интервенции НБУ для поддержки обменного курса гривны сократились до $1 млн за период с 12 по 16 октября.

По словам Данилишина, фундаментальные тенденции к ослаблению курса гривны отсутствуют.

МВФ обновил прогноз по курсу гривны

В октябрьском обзоре «Перспективы мировой экономики» МВФ обновил прогноз по курсу доллара к гривне на период до 2025 года. Прогноз для гривны улучшили по сравнению с предыдущим, июньским, прогнозом.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс доллара составит:

  • 2020 — 27,20 грн/$ (предыдущий прогноз — 30,0 грн)
  • 2021 — 28,12 грн/$ (ранее — 28,9 грн)
  • 2022 — 27,96 грн/$ (ранее — 28,6 грн)
  • в 2023-2025 годах — 28,10 грн/$ (ранее — 28,7 грн).

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