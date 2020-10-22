Фундаментальных тенденций к ослаблению курса гривны нет — Данилишин
Курс гривны к доллару обесценился на 0,2% за неделю, всего за текущий месяц — на 0,6% (по состоянию на 20 октября). Но фундаментальных тенденций к ослаблению курса гривны нет, отметил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в своем обзоре ситуации на финансовом рынке.
Ситуация на межбанке сбалансированная
Ситуация на межбанковском валютном рынке остается сбалансированной, пишет Данилишин. Об этом свидетельствует то, что валютные интервенции НБУ для поддержки обменного курса гривны сократились до $1 млн за период с 12 по 16 октября.
По словам Данилишина, фундаментальные тенденции к ослаблению курса гривны отсутствуют.
МВФ обновил прогноз по курсу гривны
В октябрьском обзоре «Перспективы мировой экономики» МВФ обновил прогноз по курсу доллара к гривне на период до 2025 года. Прогноз для гривны улучшили по сравнению с предыдущим, июньским, прогнозом.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс доллара составит:
- 2020 — 27,20 грн/$ (предыдущий прогноз — 30,0 грн)
- 2021 — 28,12 грн/$ (ранее — 28,9 грн)
- 2022 — 27,96 грн/$ (ранее — 28,6 грн)
- в 2023-2025 годах — 28,10 грн/$ (ранее — 28,7 грн).