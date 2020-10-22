Cемь банков оказались под подозрением у НБУ

Национальный банк Украины направил правоохранителям в третьем квартале 2020 года информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Cемь банков оказались под подозрением у НБУ
Фото: polit.ru

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Сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, были получены в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

Так, по состоянию на 30 сентября 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам проверок по вопросам мониторинга 5 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 7,36 млрд грн и около $2,49 млн.

В то же время в течение третьего квартала текущего года по результатам проверок по вопросам валютного надзора направлено 5 писем о финансовых операциях, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и крупномасштабных операциях клиентов банков, на общую сумму более $133 млн и €0,84 млн.

Предоставленная ??правоохранительным органам информация в основном касается проведения клиентами банков операций, связанных с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и др.

Напомним

Национальный банк направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов

  • в первом квартале — 7 банков и 2 небанковских финансовых учреждений;
  • во втором квартале — 3 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

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