Украинские реформы стоили Евросоюзу 15 миллиардов евро
Европейский Союз с 2014 года направил Украине около €15 млрд финансовой помощи на проведение реформ. Об этом
«За четыре года выполнения экономической части соглашения торговля между нами выросла на 65%, а Европейский Союз стал самым большим торговым партнером Украины. С 2014 года Европейский Союз и европейские финансовые учреждения мобилизовали небывалый пакет финансовой помощи – €15 млрд на осуществление реформ в Украине, с условиями, конечно, иногда очень жесткими», – сказал он.
Предыстория
В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.
Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза.
Экономическая часть соглашения – об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли – предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.
Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом функционирует в Украине с 1 января 2016 года.
Европарламент 15 мая проголосовал за предоставление Украине €1,2 млрд займа для преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса.
12 августа Европейская комиссия согласовала восемь программ макрофинансовой помощи для поддержки партнеров по расширению и соседству. В их число вошла и программа помощи Украине.
Средства будут доступны в течение 12 месяцев, пересчитают их двумя частями. Максимальный срок погашения кредита — 15 лет.
23 сентября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к полной интеграции в Европейский Союз и хочет получить от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства.