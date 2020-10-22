Украинские реформы стоили Евросоюзу 15 миллиардов евро

Европейский Союз с 2014 года направил Украине около €15 млрд финансовой помощи на проведение реформ. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас на заседании Комиссии по координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС , которое состоялось в Кабмине 21 октября.

Фото: kmu.gov.ua

«За четыре года выполнения экономической части соглашения торговля между нами выросла на 65%, а Европейский Союз стал самым большим торговым партнером Украины. С 2014 года Европейский Союз и европейские финансовые учреждения мобилизовали небывалый пакет финансовой помощи – €15 млрд на осуществление реформ в Украине, с условиями, конечно, иногда очень жесткими», – сказал он.

Предыстория

В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза .

Экономическая часть соглашения – об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли – предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.

Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом функционирует в Украине с 1 января 2016 года.

Европарламент 15 мая проголосовал за предоставление Украине €1,2 млрд займа для преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса.

12 августа Европейская комиссия согласовала восемь программ макрофинансовой помощи для поддержки партнеров по расширению и соседству. В их число вошла и программа помощи Украине.

Средства будут доступны в течение 12 месяцев, пересчитают их двумя частями. Максимальный срок погашения кредита — 15 лет.