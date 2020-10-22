Суд не стал рассматривать иск ФГВФЛ к экс-топам Дельта Банка на 20 миллиардов

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) к бывшим топ-менеджерам неплатежеспособного Дельта Банка. Об этом пишет Finbalance.

Фото: unn.com.ua

Суть судебного дела

Суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозсуда, которыми было удовлетворено заявление бывших топ-менеджеров обанкротившегося Дельта Банка.

В результате суд оставил без рассмотрения иск ФГВФЛ о возмещении ущерба на 19,83 млрд грн.

Среди ответчиков по этому делу – в том числе, экс-глава наблюдательного совета Дельта Банка, его бывший мажоритарный акционер Николай Лагун, а также экс-члены правления и наблюдательного совета финучреждения Елена Попова, Виталий Масюра, Фиглус Марцин, Ярослав Порохняк и др.

Фонд гарантирования мотивировал свой иск тем, что Дельта Банк в лице руководства в 2012-2015 годах осуществлял «экономически неоправданную рисковую деятельность по проведению активных операций кредитования заемщиков-юридических лиц с чрезмерной концентрацией, без должного обеспечения, а также в интересах владельцев банка».

Предыстория

В 2015 году крупнейшими акционерами Дельта Банка были Николай Лагун (70,61% акций) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Дельта Банк признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация.

В октябре 2015 года у Дельта Банка отозвали банковскую лицензию и начали процедуру ликвидации, а в апреле 2016 года Фонд гарантирования вкладов объявил о непосредственной продаже имущества банка.

По данным ФГВФЛ, за 2012–2013 годы из банка вывели около 4,5 млрд грн.

18 июля 2019 года Фонд гарантирования вкладов подал иск против Лагуна, его имущество было арестовано.

В июне текущего года ФГВФЛ анонсировал заключительную серию аукционов по продаже имущества Дельта Банка. Пул активов оценили в 64 млрд грн.

31 августа 2020 года ФГВФЛ продал пул активов банка за 46,1 млн грн.

В августе бывшему владельцу Дельта Банка сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали Дельта Банк, Омега Банк, Астра Банк и Кредитпромбанк, а также белорусский Дельта Банк. Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением Астра Банка, который был продан Фондом гарантирования вкладов новому собственнику.