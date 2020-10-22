Более 40% компаний в мире планируют сокращения персонала из-за новых технологий

В результате внедрения цифровых технологий и автоматизации труда к 2025 году 43% работодателей собираются сократить число рабочих мест, расширить — 34,5%. Такие данные приводятся в докладе The Future of Jobs 2020 («Будущее рабочих мест 2020»), подготовленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

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Тенденции

Замена человеческого труда на автоматизированный приведет к исчезновению 85 млн рабочих мест, прогнозируют авторы. Им на смену придут 97 млн новых, более адаптированных к «новым условиям разделения труда между людьми, машинами и алгоритмами», как уточняется в докладе ВЭФ.

Однако несмотря на то, что количество созданных новых рабочих мест, по оценкам, превысит количество сокращенных, темпы прироста замедлятся, предполагают эксперты. Проблемами на пути внедрения новых технологий в отчете названы пробелы в навыках на местном рынке труда, дефицит специалистов и отсутствие нужных навыков у руководства. При этом 41% планирует расширить использование подрядчиков.

Кого опрашивали

В отчете используются результаты опроса руководителей высшего звена, отвечающих за кадровую политику, стратегию и инновации в компаниях, работающих в 26 странах в 15 отдельных отраслях экономики и социальной сферы, а также качественные и количественные данные из различных источников, включая большие данные.

Опрос ВЭФ проводился с января по сентябрь 2020 года на четырех языках: английском, испанском, японском и русском. В нем приняли участие 291 компания, в которой трудоустроено в общей сложности 7,7 млн человек по всему миру. В исследовании не учитывались данные от компаний со штатом менее 100 человек.

Как дела в Украине

Как отмечают авторы недавнего исследования рынка труда от grc.ua, количество предложений работодателей значительно увеличилось в октябре. Обычно же сентябрь является наиболее активным месяцем осени на рынке труда.

Количество вакансий выросло в таких профессиональных сферах:

домашний персонал (рост запросов от работодателей 363% по сравнению с первой половиной лета);

страхование (115%);

наука и образование (104%);

рабочий персонал (85%);

безопасность (81%).

В разрезе отраслей рост активности наблюдается во всех профессиональных сферах, кроме отельно-туристических заведений, где количество вакансий уменьшилось на 20%, говорится в исследовании.