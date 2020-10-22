Верховный Суд не применил «антиколомойский» закон в деле Суркисов и Привата

Большая палата Верховного Суда отклонила ходатайство Национального банка о применении «антиколомойского закона» в ходе рассмотрении дела о вкладах семьи Суркисов в Приватбанке. Об этом говорится в решении Верховного Суда, передает ЭП.

Верховный Суд не применил «антиколомойский» закон в деле Суркисов и Привата
Фото: liga.net

Решение суда

«Доводы НБУ о применении так называемого „антиколомойского“ закона для закрытия дела следует отклонить, поскольку производство по этому делу подлежит закрытию на других основаниях», – говорится в решении суда.

Напомним, на прошлой неделе дело об отмене национализации Приватбанка возобновили. Бывший собственник Приватбанка Игорь Коломойский подал апелляцию на возобновление в Хозсуде процесса об отмене договора купли-продажи банка Минфину. Согласно системе судебных реестров, слушания назначены на 26 ноября 2020 года.

Хронология событий

15 июля 2020 года Большая палата ВС частично удовлетворила кассацию НБУ, Кабмина и Приватбанка. Суд отменил постановление предыдущих судов об отмене определения Нацбанком Суркисов связанными с Приватбанком лицами и признании недействительной процедуры bail-in.

2 сентября 2020 года Печерский районный суд удовлетворил требование шести офшорных компаний, связанных с братьями Григорием и Игорем Суркисами о взыскании с Приватбанка $350 млн.

Компании требовали, чтобы Приватбанк выполнял условия депозитных договоров, которые были заключены между ними и кипрским филиалом банка до национализации в декабре 2016 года. Общая сумма требований компаний – $250 млн тела депозитов и $100 млн процентов.

После национализации государство конвертировало эти средства в капитал, поскольку Суркисов признаны связанными лицами с экс-владельцами банка.

9 сентября Верховный Суд остановил взыскание 10 млрд грн с Приватбанка в пользу Суркисов.

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