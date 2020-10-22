В мире снизился спрос на никель

По оценке World Bureau of Metals Statistics, в течение января-августа 2020 года видимый спрос на мировом рынке никеля был ниже объёмов производства на 45 тыс. тонн (для сравнения - в 2019 году зафиксирован дефицит предложения в 27,6 тыс. тонн).



За 8 месяцев 2020 года производство рафинированного никеля составило, по данным WBMS, 1478,2 тыс. тонн, спрос - 1432,8 тыс. тонн.



Китай снизил выплавку на 90 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом, при этом видимый спрос составил 763,6 тыс. тонн, что на 55 тыс. тонн меньше, чем годом ранее.



Мировой спрос в целом снизился на 146 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом.



В течение августа 2020 года производство обработанного никеля находилось на уровне 195,6 тыс. тонн, спрос составил 189,1 тыс. тонн.