Иран планирует производить 55 млн тонн стали в год

Иран планирует производить 55 млн тонн стали в год

Согласно программе министерства промышленности, ресурсов и торговли Ирана, в течение 2021 года иранские металлургические предприятия должны выплавить 55 млн. тонн стали. На долю экспорта из данного объёма придётся 14 млн. тонн, сообщает агентство Mehr News.

По данным World Steel Association, за 2019 год Иран произвёл 31,9 млн. тонн стали.

Исходя из статистики Ассоциации иранских сталепроизводителей, в течение I полугодия текущего календарного года (20 марта-21 сентября 2020) производство стали в Иране достигло 25,39 млн. тонн, что на 9,16% больше результата этого же периода 2019 года. Доля стальных полуфабрикатов составила 14,39 млн. тонн - на 10% больше в годовом сопоставлении. На слябы из этого объёма пришлось 5,75 млн. тонн, сообщает SteelGuru.

Производство готового проката в стране составило 11 млн. тонн - на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.


МинПром по материалам МеталлСервис

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