Tenaris будет выпускать трубы в Китае

Tenaris будет выпускать трубы в Китае

Зарегистрированная в Люксембурге транснациональная трубная компания Tenaris сообщила о создании совместного предприятия с китайской компанией Baotou Steel Union, входящей в состав промышленного конгломерата Baogang Group.

Предприятие будет выпускать трубы с премиальными резьбовыми соединениями, которые предназначены для использования на нефтяных и газовых месторождениях со сложными условиями бурения. Tenaris в нем будет принадлежать 60% акций, а его китайскому партнеру — оставшиеся 40%.

Размещаться новое предприятие будет в г. Баотоу, провинция Внутренняя Монголия, где у Baotou Steel расположен завод по производству бесшовных труб. Строительство должно занять 12-18 месяцев. Ввод в строй запланирован на четвертый квартал 2021 г.

Как заявляет генеральный директор Tenaris Паоло Рокка, благодаря запуску нового предприятия китайская нефтегазодобывающая отрасль получит премиальные трубы OCTG, полностью изготовленные в КНР.

Китай в настоящее время является крупнейшим в мире импортером нефти и вторым в мире импортером природного газа. Однако там добывается порядка 3,85 млн баррелей нефти в день и около 180 млрд. куб. м газа в год. По обоим показателям Китай входит в первую десятку мировых производителей.

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