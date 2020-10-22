Загрузка метмощностей в США приблизилась к отметке в 70%

Американское производство стали за неделю, окончанием на 17 октября 2020г., составило 1,535 млн тонн, а производственные мощности использовались на 69,4%, сообщает American Iron and Steel Institute (AISI).



Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,805 млн тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 78%.



Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали падение на 15% к прошлому году и рост на 2,2% к предыдущей неделе (1,502 млн тонн, 67,9%).

