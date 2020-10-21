Укрзализныця приносит только миллиардные убытки

Укрзализныця приносит только миллиардные убытки

За январь-июнь 2020 убытки "Укрзализныця" составляли 8,792 млрд грн. Об этом стало известно из обнародованного компанией консолидированного финансового отчета за соответствующий период.

Для сравнения: за первое полугодие 2019 г. "УЗ" заработала 1,065 млрд грн. Так, доход предприятия за первое полугодие текущего года составил 3, 56 млрд грн, против 44 млрд грн первого полугодия 2019 года.

Перевозчик получил за шесть месяцев 8,8 млрд грн материальных затрат, еще 17 млрд грн составил заработный фонд (на 900 млн грн меньше, чем за первое полугодие 2019).

Однако в целом расходы не сократились, а несколько увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (43 млрд грн против 42,7 млрд грн).

Напомним, согласно финплану перевозчика компания ожидает завершить год с прибылью 69 тыс. грн.

МинПром по материалам Rail.insider

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