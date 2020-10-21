СБУ предупредила хищение 6,3 млн гривен при строительстве дорог в Харьковской области

У компании - победителя тендера отсутствовала собственная материально-техническая база и штат работников, а ее материалы не отвечали сертификатам качества.

СБУ предупредила хищение 6,3 млн гривен при строительстве дорог в Харьковской области
Фото: facebook.com/kievcity.gov.ua

На Харьковщине Служба безопасности Украины предупредила некачественное строительство и ремонт дорог на территории области.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение третьего квартала этого года харьковское госпредприятие объявило проведение ряда тендеров на закупку стройматериалов для ремонта и строительства автодорог. Менеджмент одной из коммерческих фирм предложил цены значительно ниже рыночных. Это позволило коммерсантам одержать победу в торгах и заключить договоры на почти 6,3 млн гривен.

При анализе тендерной документации обнаружили, что у фирмы-победителя отсутствует собственная материально-техническая база и штат сотрудников. Также продукция, которую коммерсанты планировали приобрести у субподрядчиков, не соответствовала сертификатам качества.

"Такая ситуация могла привести к поставке некачественных строительных материалов и некачественному выполнению работ. Это создавало угрозу преждевременного разрушения дорожного покрытия, повышения аварийности на автодорогах и могло нанести миллионные убытки государству. Благодаря своевременному информированию руководство государственного предприятия в одностороннем порядке разорвало заключенные договоры", - отметили в СБУ.

Напомним, в сентябре президент Владимир Зеленский заявлял, что государству удалось решить проблему с тендерными "троллями", которые зарабатывали большие деньги на некачественном строительстве дорог.

Ранее он также говорил, что хотел бы стать президентом, при котором в Украине построят все дороги.

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