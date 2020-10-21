Китай поможет Гане в расширении добычи на бокситовом руднике

Государственная компания Ghana Integrated Aluminium Development Corporation (GIADEC) и китайская Bosai Minerals подписали меморандум о взаимопонимании по проекту расширения мощностей бокситового рудника Awaso.



В настоящее время его производительность составляет около 1 млн т в год. Сырье отправляется в Китай , на глиноземный завод Nanchuan Xianfeng в городском округе Чунцин.



Новый проект предусматривает расширение мощностей Awaso до 5 млн т в год. При этом часть дополнительной продукции будет использоваться в самой Гане.



GIADEC планирует построить глиноземный завод мощностью 1,6 млн т в год и восстановить алюминиевый завод Valco. Для реализации этих проектов компания намерена привлечь зарубежных инвесторов и заявляет, что находится уже на финальной стадии этого процесса.



