JSW Steel покупает обанкротившегося производителя окрашенного проката

JSW Steel покупает обанкротившегося производителя окрашенного проката

Индийский Национальный трибунал по корпоративному праву (NCLT) разрешил компании JSW Steel Coated Products, входящей в ведущую индийскую металлургическую группу JSW Steel, приобрести обанкротившегося производителя оцинкованного и окрашенного проката Asian Colour Coated Ispat Ltd (ACCIL).

В состав ACCIL входят два современных завода в штатах Харьяна и Махараштра, построенных в 2007 и 2013 г. На первом из них установлены стан холодной прокати, линии травления, цинкования и нанесения полимерных покрытий, что позволяет ежегодно выдавать до 300 тыс. т проката с покрытиями шириной до 1250 мм. Второй имеет аналогичный набор оборудования, но может производить до 1 млн. т продукции в год. При этом прокат с покрытиями может выпускаться шириной до 1650 мм.

Задолженность компании составляет около 50 млрд рупий (680 млн долл.). Но JSW Steel выкупает ее у кредиторов на 15,5 млрд рупий (211 млн долл.).

С 2018 г. это уже третья обанкротившаяся металлургическая компания, которую присоединяет к себе JSW Steel. Ранее она выкупила недостроенный интегрированный завод Monnet Ispat и небольшого производителя проката с полимерными покрытиями Vardhaman Industries. Также она ожидает одобрения заявки на интегрированного производителя листового проката Bhushan Power and Steel.

МинПром

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