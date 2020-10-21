В Индии построят новый цинковый завод

В Индии построят новый цинковый завод

Индийская компания Hindustan Zinc Limited (HZL), входящая в группу Vedanta, подписала меморандум о взаимопонимании с администрацией штата Гуджарат по проекту строительства нового цинкового завода.

Предприятие мощностью 300 тыс. т рафинированного цинка в год планируется разместить на территории индустриального парка Gujarat Industrial Development Corporation (GIDC) в 110 км от порта Хазира.

Стоимость проекта, который будет реализовываться в несколько этапов, оценивается в 50-100 млрд. рупий ($680 млн. - $1,36 млрд.). Ввод в строй первой очереди намечен на 2022 г.

HZL заявляет, что предприятие будет проектироваться по последнему слову техники. В нем, в частности, предусматривается высокий уровень автоматизации и соответствие самым жестким требованиям в части охраны здоровья и окружающей среды.

В настоящее время совокупные мощности компании составляют 890 тыс. т цинка и 205 тыс. т свинца в год. Также компания производит серебро, кадмий и некоторые другие металлы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникамУкртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникам
Nemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривенNemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривен
В Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентовВ Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентов
В сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих рудВ сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих руд
Килийский судоремонтный завод получил рекордную прибыльКилийский судоремонтный завод получил рекордную прибыль
Блок рекламы


Похожие новости
Бангладешская BSRM Steel решила построить новый прокатный заводБангладешская BSRM Steel решила построить новый прокатный завод
ArcelorMittal расширяет производство в ИндииArcelorMittal расширяет производство в Индии
Датская компания построит в Украине мебельный завод за 11 млн евроДатская компания построит в Украине мебельный завод за 11 млн евро
Килийский судоремонтный завод получил рекордную прибыльКилийский судоремонтный завод получил рекордную прибыль
В Индии просят отменить пошлину на ввоз первичного алюминияВ Индии просят отменить пошлину на ввоз первичного алюминия
Nemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривенNemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривен
Химзаводы Украины допускают остановку из-за повышения тарифов на э/энергиюХимзаводы Украины допускают остановку из-за повышения тарифов на э/энергию
В Китае появится новый металлургический гигантВ Китае появится новый металлургический гигант
Alcoa решила закрыть алюминиевый завод в ИспанииAlcoa решила закрыть алюминиевый завод в Испании
В Харькове заработал завод горячего цинкованияВ Харькове заработал завод горячего цинкования
Последние новости
Подгружаем последние новости