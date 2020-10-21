Боголюбов впервые подал иски против национализации Приватбанка

Бывший совладелец Приватбанка Геннадий Боголюбов подал в Хозяйственный суд Киева четыре иска против Национального банка Украины и Министерства финансов по делу о национализации Приватбанка. Информация об исках представлена в Едином реестре судебных решений.

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Суть исков

Иски касаются:

признания недействительным договора купли-продажи акций Приватбанка;

определения размера уставного капитала и части акций госбанка;

возврата имущества с чужой собственности;

признания права собственности на акции Приватбанка.

Данные иски будут рассматривать судьи Татьяна Ващенко, Евгений Павленко, Ярослав Мариченко и Елена Чинчин.

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