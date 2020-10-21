Новостей.COM ⇒
2020-10-21
Боголюбов впервые подал иски против национализации Приватбанка
Бывший совладелец Приватбанка Геннадий Боголюбов подал в Хозяйственный суд Киева четыре иска против Национального банка Украины и Министерства финансов по делу о национализации Приватбанка. Информация об исках представлена в Едином реестре судебных решений.
Фото: file.liga.net
Суть исков
Иски касаются:
- признания недействительным договора купли-продажи акций Приватбанка;
- определения размера уставного капитала и части акций госбанка;
- возврата имущества с чужой собственности;
- признания права собственности на акции Приватбанка.
Данные иски будут рассматривать судьи Татьяна Ващенко, Евгений Павленко, Ярослав Мариченко и Елена Чинчин.
Судебные хроники
- 19 декабря 2019 года Шестой апелляционный админсуд отложил дело до окончательного решения Верховного суда по делу о признании Григория и Игоря Суркисов связанными с Приватбанком лицами и обмена их вкладов в Приватбанке на акции. Это решение было принято в пользу государства 15 июня 2020 года.
- Решения Шестого апелляционного административного суда Киева в пользу Игоря Коломойского сразу дает возможность Людмиле Шкурдовой, судье Хозсуда Киева, возобновить производство и признать недействительным продажу Приватбанка Минфину за 1 грн и вернуть акции бывшим владельцам.
- Известно также, что Коломойский подал апелляцию на то, чтобы возобновить судебный процесс под председательством судьи Шкурдовой.
- 2 сентября Печерский районный суд удовлетворил требование шести офшорных компаний, связанных с братьями Григорием и Игорем Суркисами о взыскании с Приватбанка $350 млн. Компании требовали, чтобы Приватбанк выполнял условия депозитных договоров, которые были заключены между ними и кипрским филиалом банка до национализации в декабре 2016 года. Общая сумма требований компаний – $250 млн тела депозитов и $100 млн процентов.
- После национализации государство конвертировало эти средства в капитал, поскольку Суркисов признаны связанными лицами с экс-владельцами банка.
- 9 сентября Верховный Суд остановил взыскание 10 млрд грн с Приватбанка в пользу Суркисов.
- Министерство юстиции подготовило законопроект, который блокирует исполнение решения Печерского районного суда.
- 16 октября шестой апелляционный административный суд Киева возобновил дело об отмене национализации Приватбанка.
- 19 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что иск семьи Суркисов против Приватбанка на сумму 1 млрд грн, конфискованных у бизнесменов во время национализации банка в 2016 году, будет рассматриваться в Печерском районном суде Киева.