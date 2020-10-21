Для государственного строительства Таиланд будет использовать 90% местной стали

Для государственного строительства Таиланд будет использовать 90% местной стали

Кабинет министров Таиланда постановил использовать как минимум 90% стали национального производства в реализации государственных строительных проектов.

Об этом сообщил Yieh Corp.

Власти также допускают другой вариант: общая доля стали и материалов национального производства в государственных строительных проектах должна быть не меньше 60% от общего объема использованных материалов.

Постановление правительства Таиланда является ответной мерой на просьбу местных сталелитейных заводов поддержать металлургическую промышленность страны.

По мнению компании KResearch, такая политика позволит увеличить производство стали в стране и окажет благоприятное влияние на местных производителей.

Есть и обратная сторона: стоимость строительных госпроектов с использованием стали местного производства будет выше.

Напомним, что в июне Таиланд принял решение отменить пошлины на импорт некоторых видов горячекатаного проката из нелегированной стали. По мнению местных властей, украинский импорт в страну значительно сократился, поэтому нет основания продлевать действие пошлины.

МинПром по материалам ГМК Центр

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