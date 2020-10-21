Банк Goldman Sachs признает вину в коррупционном скандале и заплатит штраф $2,8 миллиарда

Американский инвестбанк Goldman Sachs выплатит властям США штраф $2,8 миллиарда, а его азиатское отделение признает вину в обмен на прекращение дальнейших преследований по делу о коррупции в малайзийском государственном инвестфонде 1MDB. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на The Wall Street Journal и Bloomberg.

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Детали соглашения

Соглашение с американскими правоохранительными органами будет заключено в виде так называемого отложенного разбирательства, при котором власти могут снова начать преследование, если до определенного срока фигурант совершит новое правонарушение подобного толка. Сообщается, что в рамках соглашения банк выплатит Минюсту США штраф $2,2 млрд и вернет $600 млн незаконно заработанных средств.

Предыстория

Скандал с малайзийским фондом разразился еще в 2015 году, когда в ходе проверки обнаружились его долги на $11 млрд.

Расследование выявило коррупционные схемы с участием высокопоставленных малайзийских чиновников и позволило обнаружить почти $700 млн из этой суммы на личных счетах занимавшего тогда пост премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.

Другая часть средств государственного фонда пошла на взятки иностранным чиновникам. Сейчас бывший премьер отбывает тюремный срок за коррупцию.

В июле Goldman Sachs объявил о достижении договоренностей с правительством Малайзии об урегулировании всех претензий, выплатив властям Малайзии $2,5 млрд наличными и предоставив гарантии возврата еще $1,4 млрд, полученных в качестве доходов от активов, связанных с 1MDB.