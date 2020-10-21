Экономические нормативы нарушили 10 банков — НБУ

Десять украинских банков нарушают нормативы Национального банка по размеру кредитного риска, валютной позиции и др. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Национального банка.

Фото: minfin.com.ua

Какие нормативы и кто нарушает

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7) должен быть не более 25%. По состоянию на 1 октября его нарушали:

Индустриалбанк – 79,15%;

Проминвестбанк – 76,36%;

Сбербанк – 55,6%;

Мисто Банк – 39,67%.

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9) также не должен превышать 25%. Его нарушали:

Мегабанк – 37,71%;

Первый инвестиционный банк – 55,82%;

Юнекс Банк – 28,22%;

Мотор-Банк – 30,36%.

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1) не должен превышать 10%. Нарушали:

Проминвестбанк – 128%;

Ощадбанк – 119,98%;

Приватбанк – 97,75%;

Индустриалбанк – 15,12%.

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2) также должен быть не более 10%. Его нарушал только Проминвестбанк – 149,77%.