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2020-10-21
Экономические нормативы нарушили 10 банков — НБУ
Десять украинских банков нарушают нормативы Национального банка по размеру кредитного риска, валютной позиции и др. Об этом
Фото: minfin.com.ua
Какие нормативы и кто нарушает
Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7) должен быть не более 25%. По состоянию на 1 октября его нарушали:
- Индустриалбанк – 79,15%;
- Проминвестбанк – 76,36%;
- Сбербанк – 55,6%;
- Мисто Банк – 39,67%.
Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9) также не должен превышать 25%. Его нарушали:
- Мегабанк – 37,71%;
- Первый инвестиционный банк – 55,82%;
- Юнекс Банк – 28,22%;
- Мотор-Банк – 30,36%.
Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1) не должен превышать 10%. Нарушали:
- Проминвестбанк – 128%;
- Ощадбанк – 119,98%;
- Приватбанк – 97,75%;
- Индустриалбанк – 15,12%.
Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2) также должен быть не более 10%. Его нарушал только Проминвестбанк – 149,77%.