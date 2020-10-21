В бюджет может поступить до 5 миллиардов от игрового бизнеса

На такую сумму от легализации игорного бизнеса рассчитывает президент Владимир Зеленский. Он озвучил эту цифру в послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, сообщает Укринформ.

Фото: news.24tv.ua

Президент назвал возможные источники поступлений в бюджет

Президент подчеркнул, что по всей стране закрыты тысячи подпольных казино. Принят закон о легализации игорного бизнеса. «То, что годами было в тени, уже в следующем году, с первыми лицензиями, должно принести в бюджет 5 миллиардов гривен», – сказал Зеленский.

Он также добавил, что по стране закрыто около тысячи нелегальных заправок. В частности благодаря этому, считает президент, официальные сети АЗС снизили цены на бензин.

Кроме того, Зеленский отметил, что в стране ликвидировали монополию «Укрспирта» и на прошлой неделе уже приватизировали первый спиртовой завод. «Следует продолжать этот процесс, что в перспективе должно увеличить поступления в казну почти в 8 раз», – добавил Президент.

Также Зеленский отметил, что в Украине начали масштабную приватизацию, и речь идет не о стратегических объектах, а о сотнях неэффективных предприятий, где были только коррупция и долги: «Вчера они приносили государству убытки, а уже сегодня – миллиарды».

Так, президент обратил внимание, что отель «Днепр» в Киеве и еще ряд объектов стали первым в истории имуществом, которое находилось в пользовании Президента Украины и было передано на приватизацию.

Предыстория вопроса

Ранее сообщалось, что 14 июля Верховная Рада приняла закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Закон определяет правовые, экономические, социальные и организационные условия функционирования азартных игр, а также устанавливает, что органом государственного регулирования в сфере азартных игр является Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, подчиненная Кабинету Министров.

Закон вводит комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине и создает исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине.

До этого более 10 лет в Украине действовал запрет игорного бизнеса.