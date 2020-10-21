ФГВФЛ планирует реализовать активы 5 банков на 1,06 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запланировал на этой неделе продать активы 5 банков на общую сумму почти 1,06 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фото: banker.ua

Что продают

В течение текущей недели (19-23.10.2020) запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 1 059,38 млн грн. Из них:

выставлено права требования по кредитам — на сумму 1 055,17 млн грн;

недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков — на сумму 4,21 млн грн.

Среди представленных к продаже лотов достаточно много транспортных средств, в том числе инкассационные автомобили, грузовики, микроавтобусы и легковые автомобили. Есть и гостиница на воде.

Активы каких банки продают

На этой неделе на продажу выставлены активы таких банков: