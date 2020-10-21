Новостей.COM ⇒
2020-10-21
ФГВФЛ планирует реализовать активы 5 банков на 1,06 миллиарда
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запланировал на этой неделе продать активы 5 банков на общую сумму почти 1,06 млрд грн. Об этом
Фото: banker.ua
Что продают
В течение текущей недели (19-23.10.2020) запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 1 059,38 млн грн. Из них:
- выставлено права требования по кредитам — на сумму 1 055,17 млн грн;
- недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков — на сумму 4,21 млн грн.
Среди представленных к продаже лотов достаточно много транспортных средств, в том числе инкассационные автомобили, грузовики, микроавтобусы и легковые автомобили. Есть и гостиница на воде.
Активы каких банки продают
На этой неделе на продажу выставлены активы таких банков:
- ВТБ Банк - на общую сумму 889,14 млн грн;
- банк Финансовая иницатива — на общую сумму 134,47 млн грн;
- Родовид Банк - на общую сумму 22,09 млн грн;
- Диамантбанк — на общую сумму 13,51 млн грн;
- Фидобанк — на общую сумму 0,17 млн грн.