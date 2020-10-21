Британский стартап создал деревянную платежную карту. Комиссии по платежам пойдут на высадку лесов

Немецкая поисковая система Ecosia инвестировала 1 млн фунтов стерлингов в британский финтех-стартап TreeCard, который производит деревянные платежные карты. 80% прибыли, полученной по платежам, будут направлять на восстановление лесов, а оставшиеся 20% — на производство самих карт. Об этом пишет издание Процесс.

Фото: Ecosia

Функции карты и условия пользования

Работая в сети Mastercard, TreeCard функционирует как полноценная дебетовая карта с поддержкой бесконтактных транзакций и мобильных платежей.

Как и любая платежная карточка, она оснащена чипом для безопасных расчетов.

TreeCard имеет собственное мобильное приложение, в котором можно следить за расходами, разделять счета с друзьями и смотреть, сколько деревьев было посажено на средства из каждой платежной операции.

Комиссия за пользование картой взимается не с пользователя, а с продавца или магазина, в котором оплачивают покупки.

По словам основателей проекту, за каждые потраченные $60 будут высаживать одно дерево.

Экологичность карты

Для изготовления таких карточек производитель использует древесину вишни, внутри которой — пластик, но из переработанных пластиковых бутылок.

С одного дерева можно изготовить 300 тысяч таких карт.

TreeCard запустят в США , а также на некоторых рынках ЕС и Великобритании в течение следующего года. Цель стартапа — высадить один миллиард деревьев до 2026 года.

Проект реализуют при поддержке немецкой поисковой системы Ecosia, которая направляет 80% доходов на социальные блага, в частности на высадку деревьев.