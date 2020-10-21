Криптокомпании получили в ІІІ квартале инвестиций почти на $900 миллионов

В компании, деятельность которых связана с технологией блокчейн и криптовалютами, было инвестировано $897,7 млн венчурного капитала в течение третьего квартала текущего года. Такие данные представлены в последнем исследовании, проведенном The Block Research.

Криптокомпании получили в ІІІ квартале инвестиций почти на $900 миллионов
Фото: cryptolot.ru

Направления инвестиций

Основную часть средств инвесторы вложили в ранние и посевные сделки с проектами.

Следует отметить, что средняя сумма, получаемая стартапами на ранней стадии, составила $7 млн. Что касается посевных сделок, их финансирование достигло $2,1 млн.

Криптовалютные компании в 2019 году получили $2 млрд от венчурных инвесторов.

Преимущества инвестиций в криптовалюту

Когда речь заходит о лучших инвестиционных инструментах, часто упоминаются криптовалюты. Чем они привлекательны?

Современные технологии. Создание цифровых денег основано на уникальных технологиях. Пользоваться криптовалютой можно практически в любой стране (за небольшим исключением). Следовательно, можно зарабатывать в удобном месте и в любое время.

Рост стоимости. Биткоин и другие популярные криптовалюты растут в цене. Случается, что стоимость резко падает, но спустя время она в разы увеличивается. Это можно увидеть, посмотрев на взлеты и падения биткоина за все годы его существования. Если правильно подойти к инвестированию, можно легко получать доход, играя лишь на разнице курса. Либо на долгосрочной перспективе, купив биткоин сейчас и подождав пару лет.

Расширение. Регулярно появляются новые криптовалюты, которые могут стать объектом инвестиций. Прогнозирование роста стоимости дает возможность улучшить свои финансовое положение при минимальных усилиях.

Возможные риски

Перед тем, как вложить в биткоин или другие криптовалюты свои средства, важно знать связанные с этим риски.

Например, есть риск лишиться вложений из-за резкого снижения стоимости криптовалюты. Здесь многое зависит от дальновидности инвестора и его умения не поддаваться панике.

Во многих странах не приняты правила, регулирующие обращение криптовалюты, поэтому невозможно заплатить налоги с доходов.

Кроме того, есть страны, в которых цифровые деньги запрещены.

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