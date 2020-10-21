В январе-сентябре мировое производство алюминия выросло на 2%

В январе-сентябре мировое производство алюминия выросло на 2%

Согласно данным International Aluminum Institute (IAI), в течение января-сентября 2020 года производство первичного алюминия в мире составило 48,611 млн. тонн. Рост объёмов к аналогичному периоду 2019 года - 2%.

За третий квартал показатели улучшились относительно июля-сентября прошлого года на 2,9% до 16,456 млн. тонн (для сравнения: итог апреля-июня 2020 - 16,062 млн. тонн).

В сентябре объёмы составили 5,424 млн. тонн (в августе - 5,524 млн. тонн). Улучшение показателей в годовом сопоставлении - 3,9% (результат сентября 2019 - 5,216 млн. тонн).

На долю КНР в общем объёме пришлось 3,15 млн. тонн первичного алюминия (месяцем ранее - 3,184 млн. тонн), рост по сравнению с сентябрём 2019 года - 7,9%.


МинПром по материалам МеталлСервис

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