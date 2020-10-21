Дефицит меди на мировом рынке в 2020 году составит 50 тыс тонн

Дефицит меди на мировом рынке в 2020 году составит 50 тыс тонн

Согласно прогнозу аналитиков International Copper Study Group (ICSG), по итогам текущего года мировой рынок меди будет характеризоваться дефицитом на уровне 50 тыс. тонн, но в следующем году данный рынок качнется в избыток на уровне 70 тыс. т.

Эксперты организации уточняют, что дефицит будет связан в основном с негативным воздействием коронавирусной пандемии на добычу меди на рудниках, тогда как спрос, как ожидается, не изменится относительно показателя 2019 г., несмотря на резкое снижение экономической активности из-за той же пандемии и связанных с ней локдаунов.

В ICSG прогнозируют, что добыча меди снизится в текущем году на 1,5, %, а в следующем вырастет на 4,5%. Спрос на медь, как ожидается, увеличится в 2021 г. на 1,1% благодаря роли "красного металла" в развитии "зеленых" технологий.



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