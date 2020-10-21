В "Нафтогазе" отреагировали на расширение США санкций против "Северного потока-2"
Ожидается, что до конца этого года Конгресс США примет дополнительные санкции против компаний,содействующих "Северному потоку-2".
НАК "Нафтогаз Украины" поддерживает решение Соединенных Штатов расширить санкции против "Северного потока-2", предназначенного для транспортировки роSSийского газа в Германию.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Нафтогаз" продолжает тесно сотрудничать со своими партнерами в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине и других регионах, чтобы не допустить завершения строительства "Северного потока-2". Совместные усилия - основа коллективной безопасности трансатлантического сообщества", - говорится в сообщении.
Сегодня Государственный департамент США расширил санкции относительно газопровода "Северный поток-2". Новая директива устанавливает, что санкции будут применяться к компаниям, предоставляющим услуги, объекты или финансирование для "модернизации или установки оборудования" для судов, которые будут работать над строительством "Северного потока-2".
В "Нафтогазе" объяснили, что США будут применять санкции ко всем компаниям, которые предоставляют услуги или способствуют расширению возможностей роSSийского трубоукладочного судна "Академик Черский" или иного роSSийского трубоукладочного судна, используемого для строительства "Северного потока-2".
Кроме того, ожидается, что к концу этого года в рамках законопроекта о годовом оборонном бюджете США Конгресс примет дополнительные санкции против компаний, содействующих "Северному потоку-2".
"Эти санкции должны распространяться на предоставление страховых услуг роSSийским трубоукладочные судам, эксплуатационную сертификацию "Северного потока-2" и различные
формы содействия трубоукладочным работам для строительства трубопровода", - отмечается в сообщении.
Напомним, ранее Антимонопольный комитет Польши UOKiK 7 октября оштрафовал роSSийский "Газпром" на $7,6 млрд и наложил $61 млн взысканий на пять компаний, финансирующих "Северный поток-2", за строительство газопровода без его согласия.
Если роSSийский монополист не выплатит $7,6 млрд штрафа по решению Антимонопольного комитета Польши, активы роSSийского "Газпрома" могут быть арестованы.