Ожидается, что до конца этого года Конгресс США примет дополнительные санкции против компаний,содействующих "Северному потоку-2".

НАК "Нафтогаз Украины" поддерживает решение Соединенных Штатов расширить санкции против "Северного потока-2", предназначенного для транспортировки роSSийского газа в Германию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Нафтогаз" продолжает тесно сотрудничать со своими партнерами в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине и других регионах, чтобы не допустить завершения строительства "Северного потока-2". Совместные усилия - основа коллективной безопасности трансатлантического сообщества", - говорится в сообщении.

Сегодня Государственный департамент США расширил санкции относительно газопровода "Северный поток-2". Новая директива устанавливает, что санкции будут применяться к компаниям, предоставляющим услуги, объекты или финансирование для "модернизации или установки оборудования" для судов, которые будут работать над строительством "Северного потока-2".

В "Нафтогазе" объяснили, что США будут применять санкции ко всем компаниям, которые предоставляют услуги или способствуют расширению возможностей роSSийского трубоукладочного судна "Академик Черский" или иного роSSийского трубоукладочного судна, используемого для строительства "Северного потока-2".

Кроме того, ожидается, что к концу этого года в рамках законопроекта о годовом оборонном бюджете США Конгресс примет дополнительные санкции против компаний, содействующих "Северному потоку-2".

"Эти санкции должны распространяться на предоставление страховых услуг роSSийским трубоукладочные судам, эксплуатационную сертификацию "Северного потока-2" и различные

формы содействия трубоукладочным работам для строительства трубопровода", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет Польши UOKiK 7 октября оштрафовал роSSийский "Газпром" на $7,6 млрд и наложил $61 млн взысканий на пять компаний, финансирующих "Северный поток-2", за строительство газопровода без его согласия.