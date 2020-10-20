Двое мошенников пытались присвоить здание ДФС в Одессе

Их задержали после предоставления нотариусу поддельных документов и $40 тыс. в качестве "благодарности" за перерегистрацию права собственности.

В Одессе задержали двух мошенников, которые пытались завладеть зданием Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, двое граждан путем мошенничества пытались завладеть недвижимым имуществом ГФС. Они инициировали перед частным нотариусом - государственным регистратором вопрос о проведении государственной регистрации права собственности на здание площадью более 2 тыс м кв в центре Одессы, принадлежащего ГФС, за другим лицом" , - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мошенников после предоставления нотариусу поддельных документов и $40 тыс. в качестве "благодарности" за перерегистрацию права собственности.

Фото: gp.gov.ua

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, по результатам которых будут решаться вопросы сообщения задержанным о подозрении и избрания им меры пресечения.