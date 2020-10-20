Мининфраструктуры хочет продать три порта и сдать в концессию еще шесть

Сегодня был завершен этап преквалификации по проекту концессии Черноморского морпорта и допущены к торгам две компании - "Эрнст&Янг" и "Hamburg Port Consulting".

Министерство инфраструктуры Украины хочет продать три порта (Белгород-Днестровский, Скадовск, Усть-Дунайск) и сдать в концессию еще шесть (Черноморск, Бердянск, Одесса, Измаил, Мариуполь, Рени).

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время панельной дискуссии "Приватизация и концессия в транспорте 2020-2021: следующие шаги".

Он рассказал, что сегодня был завершен этап преквалификации по проекту концессии железнодорожно-паромного комплекса Черноморского морского порта и допущены к торгам две компании - "Эрнст&Янг" и "Hamburg Port Consulting".

"На следующей неделе мы планируем провести торги и определить победителя, который будет предоставлять консультативные услуги по подготовке ТЭО и конкурсной документации. А во II-м квартале 2021-го ожидаем объявить сам конкурс", - отметил министр.

Следующим проектом станет концессия первого и контейнерного терминалов морского порта "Черноморск". Конкурс планируется провести в конце следующего года. Криклий также поделился ближайшими планами по реализации потенциальных концессионных проектов в других морских портах Украины, в частности - Бердянска, Одессы и Измаила.

"Консультантами Egis International уже подготовлен окончательный отчет пре-ТЭО Бердянского морского торгового порта. Ведутся переговоры с потенциальным частным инвестором по разработке ТЭО концессии в порту Одессы. Найдено финансирование на разработку пре-ТЭО концессии морского порта Измаил, сейчас идет разработка ТЗ для пре-ТЭО. Также мы планируем запуск концессионных проектов в Мариупольском и Ренийском морских портах и сейчас ищем финансирование пре-ТЭО для этих проектов", - добавил министр.

Вместе с тем, к приватизации предложены три порта - Белгород-Днестровский морской торговый порт, Скадовский морской торговый порт и морской торговый порт Усть-Дунайск.

Напомним, 26 июня Украина сдала в концессию Херсонский морской торговый порт компании "Рисо-Украина" на 30 лет. Подписание концессионного договора состоялось в пятницу во время визита в Херсон президента Владимира Зеленского.

В начале года стало известно о победе компании "Рисо-Херсон" в конкурсе на концессию этого порта. Это консорциум компании "Петро ойл энд кемикалс" (Georgian Industrial Group) и RISOIL S.A. (Швейцария). Доля грузинской группы составляет 60%, швейцарской - 40%.

20 августа во время встречи с министром транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти было заключено соглашение о передаче в концессию второго порта в Украине - морпорта "Ольвия" в Николаеве.

Верховная Рада приняла закон о концессии 3 октября 2019 года. Концессия - форма государственно-частного партнерства, в рамках которого инвестор на платной основе получает право на строительство объекта или управление им. Операционный риск перекладывается на инвестора, ему не гарантируется окупаемость инвестиций или расходов. Доход от использования идет инвестору.