ЕС выпустил первые антикоронавирусные облигации на 17 млрд евро

Европейский Союз приступил к размещению общеевропейских облигаций в рамках программы SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), являющейся ключевым инструментом стратегии ЕС по смягчению негативных последствий COVID-19 для экономики региона.



ЕС разместил два выпуска социальных облигаций на общую сумму 17 млрд евро, сообщает Dow Jones со ссылкой на одного из организаторов размещения. В частности, были проданы бонды с погашением в октябре 2030 года на 10 млрд евро, а также облигации с погашением в октябре 2040 года на 7 млрд евро. Десятилетние бумаги размещены под доходность на 3 базисных пункта (б.п.) выше среднерыночных свопов, 20-летние бонды - на 14 б.п.



Спрос на десятилетние облигации ЕС составил 145 млрд евро, на двадцатилетние - 88 млрд евро.



Средства от размещения бумаг в рамках программы SURE, объем которой может составить до 100 млрд евро, будут направляться на кредиты государствам ЕС , чтобы помочь им оплачивать программы поддержки занятости и, таким образом, сохранять рабочие места.



Как сообщалось, 6 октября Евросовет одобрил выделение 87,4 млрд евро в виде кредитов 16 странам ЕС .



Еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан ранее заявлял, что до конца текущего года объем размещения облигаций в рамках программы SURE может достичь 30 млрд евро. Остальные размещения пройдут в первом полугодии 2021 года.



Предполагается, что программа SURE будет действовать до конца 2021 года.



