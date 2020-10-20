С начала года портфель ОВГЗ физлиц «похудел» почти на 1,7 миллиардов

С начала 2020 года объем вложений украинцев в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) уменьшился с 9,6 млрд грн. до 7,9 млрд грн. Это подтверждает статистика на сайте НБУ.

По данным Нацбанка, по состоянию на 20 октября 2020 года, портфель ОВГЗ физических лиц сократился на 1,7 млрд грн.

За этот же период:

Портфель облигаций банков вырос на 104 млрд грн — до 438,57 млрд грн.

Портфель нерезидентов похудел на 36,5 млрд грн — до 79,3 млрд грн.

Объем облигаций у НБУ остался фактически неизменным — 337 млрд грн против 324,5 млрд на начало года.

Что было в прошлом году

По итогам 2019 года украинцы нарастили объем вложений в облигации внутреннего государственного займа на 3,7 млрд грн. На 2 января 2020 года объем портфеля ОВГЗ физлиц составлял 9,78 млрд грн.

Еще более впечатляющие результаты показали нерезиденты. За 12 месяцев 2019 года они нарастили объем вложений в украинские долговые бумаги в 18,5 раз — с 6,349 млрд грн до 117,72 млрд грн (на 2 января 2020 года).

Для сравнения: Объем вложений нерезидентов в ОВГЗ Украины в 2018 году вырос на 1,13 миллиарда гривен, или на 21,7%.