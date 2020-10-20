Европейская инвестгруппа получила лицензию на инвестиции в украинский рынок недвижимости

Европейская инвестиционная группа Von der Heyden получила лицензию НКЦБФР на создание закрытого фонда по инвестициям в украинский рынок недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба группы, передает Liga.net.

Фото: investory.news

Какие возможности дает лицензия

Лицензия позволит Von der Heyden привлекать капитал профессиональных инвесторов для инвестиций в рынок недвижимости. Минимальный инвестиция в рамках фонда 250 000 евро, говорится в сообщении.

За последние десятилетие Von der Heyden стала одним из первых иностранных фондов, кто получил лицензию на управление активами на рынке недвижимости Украины.

Планы компании

Комментируя получение лицензии, Von der Heyden отметил высокий потенциал рынков недвижимости в Киеве и Львове.

Группа прогнозирует в течение следующих семи лет достичь «двухзначного уровня доходности для своих инвесторов» в недвижимость Украины.

Что известно об инвестгруппе

Группа Von der Heyden работает в восьми странах и управляет активами на рынке недвижимости на сумму 650 млн евро.

В Украине группу представляет КУА Фон дер Хейден Груп, которая является 100% «дочкой» мальтийской Timan Investments Holdings, которая, в свою очередь, выступает материнской компанией Von der Heyden Group.

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