НБУ прекратил деятельность очередного кредитного союза

Национальный банк исключил кредитный союз «Интер-Инвест» из Государственного реестра финучреждений по его собственной инициативе. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

НБУ прекратил деятельность очередного кредитного союза
Фото: korrespondent.net

Кредитный союз «Интер-Инвест» подал заявление регулятору с просьбой исключить его из списка финансовых учреждений.

Нацбанк рассмотрел и одобрил соответствующее заявление. Решение принято комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 16 октября.

Относительно кредитных союзов

В сентябре Нацбанк отозвал лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг у четырех кредитных союзов на основании представленных ими обращений — Инвестиционного союза «Будова», КС «Ольвия», КС «Лепта», КС «Интер-Инвест». Им была разрешена только профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.

В октябре НБУ исключил кредитный союз «Лепта» из Госреестра по его собственной инициативе.

12 кредитных союзов нарушают требования к достаточности капитала. Причина — отсутствие у значительной части кредитных союзов достаточного объема чистых процентных доходов для покрытия административных расходов. Зато убытки от ухудшения качества кредитов из-за их невозврата заемщиками выросли во время карантина. Из-за этого банки не имеют возможности наращивать капитал. Поэтому основное требование регулятора к ним — усилить свою операционную эффективность: пересмотреть уровень административных расходов и при необходимости скорректировать стоимость привлечения и предоставления средств.

Национальный банк разрабатывает новую модель надзора за кредитными союзами и новое правовое поле их деятельности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникамУкртрансгаз готовится отдать 300 млн куб. м газа фирмам-мошенникам
Nemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривенNemiroff приватизирует спиртзавод в Немирове за 55 млн гривен
В Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентовВ Украине будут делать высокооктановые бензины без импортных компонентов
В сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих рудВ сентябре Украина отправила на экспорт 30 тыс. тонн титаносодержащих руд
Килийский судоремонтный завод получил рекордную прибыльКилийский судоремонтный завод получил рекордную прибыль
Блок рекламы


Похожие новости
Кредитным союзам позволят обменивать валюту и принимать платежиКредитным союзам позволят обменивать валюту и принимать платежи
Нацбанк анонсировал гарантирование вкладов в кредитных союзахНацбанк анонсировал гарантирование вкладов в кредитных союзах
Украина с 2021 введет нулевую пошлину на импорт вина из ЕвросоюзаУкраина с 2021 введет нулевую пошлину на импорт вина из Евросоюза
Закон о сплите меняет рынок: 57 страховщиков могут прекратить деятельность — НБУЗакон о сплите меняет рынок: 57 страховщиков могут прекратить деятельность — НБУ
IT-компании из Беларуси переносят деятельность в ЛатвиюIT-компании из Беларуси переносят деятельность в Латвию
Каждый клиент МФО имеет в среднем по 3 кредита — представитель кредитного бизнесаКаждый клиент МФО имеет в среднем по 3 кредита — представитель кредитного бизнеса
Как защититься от коллекторов. НБУ разъяснил преимущества и недостатки кредитного онлайн-договораКак защититься от коллекторов. НБУ разъяснил преимущества и недостатки кредитного онлайн-договора
КГГА одобрила перестройку очередного корпуса завода “Арсенал”КГГА одобрила перестройку очередного корпуса завода “Арсенал”
ВР разрешила правительству занять у Евросоюза 1,2 млрд евро на 10-15 лет под жесткие условия внешнего контроляВР разрешила правительству занять у Евросоюза 1,2 млрд евро на 10-15 лет под жесткие условия внешнего контроля
monobank изменит ключевые тарифы. Плату за использование кредитного лимита снизятmonobank изменит ключевые тарифы. Плату за использование кредитного лимита снизят
Последние новости
Подгружаем последние новости