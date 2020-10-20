НБУ прекратил деятельность очередного кредитного союза

Национальный банк исключил кредитный союз «Интер-Инвест» из Государственного реестра финучреждений по его собственной инициативе. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Кредитный союз «Интер-Инвест» подал заявление регулятору с просьбой исключить его из списка финансовых учреждений.

Нацбанк рассмотрел и одобрил соответствующее заявление. Решение принято комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 16 октября.

Относительно кредитных союзов

В сентябре Нацбанк отозвал лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг у четырех кредитных союзов на основании представленных ими обращений — Инвестиционного союза «Будова», КС «Ольвия», КС «Лепта», КС «Интер-Инвест». Им была разрешена только профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.

В октябре НБУ исключил кредитный союз «Лепта» из Госреестра по его собственной инициативе.

12 кредитных союзов нарушают требования к достаточности капитала. Причина — отсутствие у значительной части кредитных союзов достаточного объема чистых процентных доходов для покрытия административных расходов. Зато убытки от ухудшения качества кредитов из-за их невозврата заемщиками выросли во время карантина. Из-за этого банки не имеют возможности наращивать капитал. Поэтому основное требование регулятора к ним — усилить свою операционную эффективность: пересмотреть уровень административных расходов и при необходимости скорректировать стоимость привлечения и предоставления средств.

Национальный банк разрабатывает новую модель надзора за кредитными союзами и новое правовое поле их деятельности.