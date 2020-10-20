В сентябре ФГВФЛ выплатил 29,8 миллиона гарантированного возмещения

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в первый месяц осени текущего года выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 29,8 млн грн гарантированного возмещения. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фото: finpost.com.ua

Просто цифры

Всего за январь-сентябрь 2020 года вкладчикам выплачено гарантированное возмещение на общую сумму 191,5 млн грн.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 октября 2020 года, составила 14 806,1 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-сентябре 2020 поступило 2 975,0 млн грн.

По состоянию на 1 октября 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 73 действующих банка.

На начало сентября текущего года продолжается ликвидация 50 неплатежеспособных банков, завершена ликвидация 46 банков.

Ключевые решения за сентябрь

С 29 сентября 2020 года Фонд начал выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка Аркада, независимо от срока действия договоров банковского вклада и банковского счета.

Продлена процедуру управления имуществом (активами) банка Новый до момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) записи о прекращении деятельности банка как юридического лица.

До момента внесения в ЕГР записи о прекращении деятельности Украинского профессионального банка как юридического лица Фонд непосредственно осуществляет ликвидацию банка.

Срок управления имуществом (активами) Дельта Банка, Укркоммунбанка, банка Морской, Черноморского банка реконструкции и развития, СП Банка и удовлетворения требований их кредиторов продлен на время существования обстоятельств, исключающих осуществления продажи имущества (активов) этих банков и удовлетворение требований их кредиторов.

С целью выполнения всех мероприятий, связанных с ликвидацией банка Премиум продлена процедуру вывода банка с рынка путем принятия мер по управлению его имуществом (активами) и удовлетворения требований кредиторов.

Управления имуществом (активами) VAB Банка и удовлетворения требований его кредиторов осуществляется Фондом непосредственно на время существования обстоятельств, исключающих осуществления продажи имущества (активов) банка и удовлетворение требований кредиторов.

Риски ФГВФЛ

Министерство финансов в отчете о финансовых рисках и их влиянии на госбюджет констатирует, что Фонд оценил риски, которые существуют сегодня в банковской системе Украины, и сравнил их со своими финансовыми возможностями на 12 месяцев. «Вероятность реализации таких рисков является умеренной и реализация их возможна только в условиях тяжелого затяжного ухудшения экономического положения в стране», - отмечает Минфин.

По данным НБУ, по состоянию на 05 октября 2020 году на счетах ФГВФЛ в Нацбанке было 3,67 млрд грн. При этом динамика остатков на счетах Фонда в течение II-III кварталов 2020 года оставалась следующей:

В Меморандуме между Украиной и МВФ зафиксировано обязательство Минфина и ФГВФЛ по согласованию с НБУ, МВФ и Всемирным банком подготовить план «для восстановления платежеспособности ФГВФЛ до конца 2021 года, сохраняя стимулы для максимального возврата средств от обанкротившихся банков».

Меморандум также предусматривает возможность выпуска Минфином ОВГЗ на 20 млрд грн для поддержки банков и ФГВФЛ.