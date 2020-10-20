Нацбанк уже не влияет на судебные процессы по Приватбанку — Рожкова

Нацбанк больше не имеет существенного влияния на судебные процессы вокруг национализации Приватбанка между государством и экс-собственниками. Об этом в интервью Liga.net заявила первая замглавы Нацбанка Катерина Рожкова, отвечая на вопрос, выгодна ли Коломойскому ее потенциальная отставка.

Фото: biz.censor.net

О чем сказала Рожкова

Рожкова подчеркнула, что менеджменту и набсовету Приватбанка удалось сохранить независимость.

«НБУ был вовлечен активно в самом начале, когда после национализации, например, передавал документы в правоохранительные органы, – сказала Рожкова. – Сейчас Приват ведет все процессы самостоятельно. Главное, чтобы его менеджмент и набсовет сохраняли свою независимость».

Как продвигаются суды по Привату

Дело об отмене национализации Приватбанка возобновили. Бывший собственник Приватбанка Игорь Коломойский подал апелляцию на возобновление в Хозсуде процесса об отмене договора купли-продажи банка Минфину. Согласно системе судебных реестров, слушания назначены на 26 ноября 2020 года.

2 сентября 2020 года Печерский районный суд удовлетворил требование шести офшорных компаний, связанных с братьями Григорием и Игорем Суркисами о взыскании с Приватбанка $350 млн. Компании требовали, чтобы Приватбанк выполнял условия депозитных договоров, которые были заключены между ними и кипрским филиалом банка до национализации в декабре 2016 года. Общая сумма требований компаний – $250 млн тела депозитов и $100 млн процентов.

После национализации государство конвертировало эти средства в капитал, поскольку Суркисов признаны связанными лицами с экс-владельцами банка.

9 сентября Верховный Суд остановил взыскание 10 млрд грн с Приватбанка в пользу Суркисов.